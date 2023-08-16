Tedavileri tamamlanan 3 leylek doğaya salındı

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da ateşli silahlar ile vurulma ve elektrik çarpması sonucu yaralanan 3 leylek tedavilerinin tamamlanmasının ardında doğaya salındı.

Doğa Kurma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından kent genelinde yaralı halde bulunan 3 leylek tedavileri için Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne getirildi. Burada tedavileri tamamlanan leylekler yine DKMP ekipleri tarafından doğaya salındı.

Leyleklerin tedavi süreçleri ile ilgili bilgiler veren AKÜREM Müdürü Prof. Dr. İsmail Aytekin, merkezlerindeki 3 leyleğin tedavisinin büyük bir titizlikle yapıldığı ifade etti. Aytekin, "Leyleklerde genelde, ateşli silahlarla vurma, çarpma ve elektrik çarpılmasından dolayı merkezimize getiriliyorlar. Bunlar genelde doğa koruma milli parklara ya da 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak haber veriliyor. Doğa koruma araç kaldırıyor 112 gibi, onlar bize getiriyorlar daha sonra biz merkezimizde genel muayenesini yaptıktan sonra ne sıkıntısı var her hangi bir hastalık mı yoksa elektrik çarpması mı veya vurma, çarpma, kırılma gibi bir durum mu var. İlk önce olayı tespit ediyoruz tespit ettikten sonra olayın şekline göre hastalığın durumuna göre, bunların genel muayenesi kan ve biyokimyasal tetkiklerini yapıyoruz. Daha sonra da eğer hastalığı tehşis etmişsek hastalığa spesifik ilaçlar kullanıyoruz. Gerekli takviyeler yaparak bu süreci hastalıklarını iyileştirdikten sonra bizim bakım besleme odalarımız var. Bakım besleme odalarına alarak süreç içerisinde bakımlarını yapıyorruz" dedi.

Açıklamanın ardından leylekler DKMP ekipleri tarafından doğaya salınmak üzere merkezden teslim alındı.