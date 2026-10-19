TDV, Kerkük'te 150 yetim çocuğa okul kıyafeti, kırtasiye ve maddi yardımda bulundu

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Irak'ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahibi yetim çocuklara okul kıyafeti, kırtasiye malzemesi ve maddi yardımda bulundu.

Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği ile koordineli yürütülen yardım çalışmasından Kerkük'te ihtiyaç sahibi 150 yetim çocuk yararlandı.

Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Kerim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV'nin desteğiyle ihtiyaç sahibi yetim çocuklara okul kıyafeti ve kırtasiye malzemesi dağıtıldığını, ayrıca maddi yardımda bulunulduğunu belirtti.

Kerim, 100 yetim öğrencinin okul kıyafeti ve kırtasiye desteğinden, 50 yetim çocuğun ise maddi yardımdan faydalandığını kaydetti.

Kerim ayrıca okulların açılmasından kısa süre önce yapılan bu yardımların yetim çocuklar ve aileleri için çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Derya Kaleli de ihtiyaç sahibi ve yetim çocukların her zaman yanında olan TDV'ye teşekkürlerini iletti.

Kaleli, Türkiye'deki hayırseverlerin bağışlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade etti.

Kaynak: AA