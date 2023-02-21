TCG Bayraktar, 4 bin 850 depremzedeye sağlık hizmeti verdi (2)

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'TCG BAYRAKTAR' GEMİSİNDE 2'NCİ DOĞUMMilli Savunma Bakanlığı, hastaneye dönüştürülen 'TCG Bayraktar' gemisinde bir kız çocuğunun daha dünyaya geldiğini duyurdu.
'TCG BAYRAKTAR' GEMİSİNDE 2'NCİ DOĞUM
Milli Savunma Bakanlığı, hastaneye dönüştürülen 'TCG Bayraktar' gemisinde bir kız çocuğunun daha dünyaya geldiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hastaneye dönüştürülen TCG BAYRAKTAR Gemimizde bir yavrumuz daha dünyaya geldi. 14 Şubat'ta doğan Hatice Deniz bebekten sonra dünyalar tatlısı bir kız evlat daha gemimizde dünyaya gözlerini açtı. Her iki kızımıza da sağlıklı, mutlu ve güzelliklerle dolu bir yaşam diliyoruz" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel