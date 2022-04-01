TBB Başkanı Çakar: Rusya-Ukrayna krizi turizm gelirlerimizi negatif etkileyebilir

TÜRKİYE Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatının turizm sezonunu olumsuz etkileyeceğini belirterek, "2019 yılında ülkenin turizmden kazancı 35 milyar dolar, pandemi döneminde 2020 yılında bu oran 12 milyar dolara düştü, geçen sene 24-25 milyar dolarla kapattı. Ancak bu sene maalesef Rusya- Ukrayna krizi vesilesi ile hedef 35-40 milyar dolarken Ukrayna- Rusya krizi biraz negatif etkileyebilir" dedi.

TBB Başkanı Alpaslan Çakar, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası ve Tekirdağ Ticaret Borsasının ev sahipliğinde düzenlenen 'Tekirdağ İş İnsanları ve Bankacılık Sektörü İstişare' toplantısına katıldı. Namık Kemal Üniversitesi'nde gerçekleştirilen ve Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile iş insanlarının katıldığı toplantıda konuşan Çakar, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatının turizm sezonunu olumsuz etkileyeceğini kaydetti. Çakar, "Turizm sektörü yüzde 5 pazar payına sahip, turizm bizim için çok önemli. Niye önemli? Çünkü turizm bizim için net döviz kazancı demek arkadaşlar. 2019 yılında ülkenin turizmden kazancı 35 milyar dolar, pandemi döneminde 2020 yılında bu oran 12 milyar dolara düştü, geçen sene 24-25 milyar dolarla kapattı. Ancak bu sene maalesef Rusya- Ukrayna krizi vesilesi ile hedef 35-40 milyar dolarken Ukrayna- Rusya krizi biraz negatif etkileyebilir. Ancak İngiltere pazarı, İsrail pazarı, Arap pazarı ile bunun kapatılabileceğini de düşünüyorum. Rusya bizim için bize en çok turist gönderen birinci ülke, sonra Almanya, sonra İngiltere, sonra Polonya sonra Ukrayna geliyor. Bu senede yine 35 milyar dolarlık bir turizm gelirini inşallah yakalıyor olacağız" dedi.

Özellikle pandemi döneminde tarımın öneminin ortaya çıktığının altını çizen Çakar, "Türkiye'deki işsizlik oranı yüzde 11,5 civarında, biz her sene yüzde 5 büyümek zorundayız. Hele özellikle bu pandemi bize özellikle şunu gösterdi. Gıda, tarım milli bir meseledir, stratejik bir meseledir. Hatta sayın Cumhurbaşkanının ifadesi ile savunma sanayi kadar önemli bir meseledir. Bizim coğrafyamız ve ülkemiz sadece bizi değil, Avrupa kıtasını da besleyebilecek bir kapasiteye sahip bir ülkedir. Biz bunu doğru işlemek zorundayız. Hele özellikle bu sene ilgili bütün arkadaşlardan istirhamım biz bir karış toprağı nadasa bırakamayız, biz her karış toprağı ekmek zorundayız, ekiyor olmamız lazım" dedi.