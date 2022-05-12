ÇEŞME, İZMİR (Bültenler) - Çeşme Belediyesi'nin katkılarıyla, Tasting Alaçatı Platformunun desteğiyle ve tüm Alaçatılıların kolektif bilinciyle yapılan Tasting Alaçatı'nın bu yılki teması "Toprağı Koru" olacak. 2018 yılından bu yana her yıl doğanın içinde, bağlarda, bahçelerde, çiftliklerde ve Alaçatı'nın en özel işletmelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen 4. Tasting Alaçatı, bu yıl 'Toprağı Koru' teması ile 27-28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleşiyor.

Her yıl olduğu gibi sohbetler, workshoplar, tadımlar ile atıksız sofralardan, geri dönüşüme, bölgenin azalan mahsullerinden, yerel üreticilerin gerçek hikayelerine, doğanın insana kattıklarından, bireysel farkındalığa uzanan, bakış açılarını değiştirecek bir yolculuğa çıkılıyor.

"Alaçatı'nın lezzetlerini ve güzelliklerini dünyaya tanıtacağız"

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Butik ve sürdürülebilir turizmin parlayan yıldızı yeryüzündeki cennet Çeşme'de binlerce yıllık kadim kültürün sofralara yansımalarını paylaşacağımız etkinliğimizde, tüm dünyanın odak noktası haline gelen "Toprak" temasında 'Toğrağın altını iyileştirmek, toprağın üstünü korumak, atık yönetimi, permakültür, kompost, bilinçli tüketim, etik üretim, kaynakların doğru kullanımı' konuları çerçevesinde zengin bir program içeriği sunuluyor" diye konuştu.

Ege'nin yeni yaşam platformu

Tasting Alaçatı, Türkiye'de ilk defa bir beldede aynı anda Çeşme Belediyesi'nin desteği; kocaman bir Alaçatı ailesi olarak işletmeler, yerel üreticiler, çiftçiler, sanatçılar ve sivil toplum örgütleriyle organize oluyor. Alaçatı Turizm Derneği, Alaçatı Sanat Kültür Derneği olmak üzere, gazeteciler, kanaat önderleri ve Çeşme Belediyesi de destekliyor. Bölgenin yerel değerlerine sahip çıkarak şefler, sanatçılar ve basın olmak üzere ile global boyutta yapıyor.

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran üç gün süren Tasting Alaçatı için 'Tasting Alaçatı'nın bölgemize kültür, sanat ve gastronomi anlamında katkısı büyük' diyerek Ege'nin yerel ürünleri ve üreticileriyle yeme-içme kültüründeki önemini arttırmaya ve sürdürülebilir turizme katkı sağlamaya çalıştığının altını çiziyor.

Bugüne kadar 60 binin üzerinde ziyaretçi ağırlandı

Her yıl giderek artan bir ilgiyle, başladığı günden bugüne hem Türkiye'de hem de dünyada seyahat etmeyi sevenlerin, yaşam gustosu olanların dikkatini çekmeye devam ediyor. Tüm dünyada ve seyahat literatüründe gezginlerin ajandasına girmesi hedefleyen organizasyon bu yıl dördüncü kez gerçekleşiyor.Ege'nin yerel ürünleri ve üreticileriyle yeme-içme kültüründeki önemini arttırmayı misyon edinen Tasting Alaçatı'da bugüne kadar bölgedeki 125 işletmenin ev sahipliğinde, 200'e yakın etkinlik gerçekleşti ve 60 binin üzerinde ziyaretçi ağırlandı.

Bu sene bizi neler bekliyor?

Tasting Alaçatı kapsamında bu yıl sanat kategorisine uluslararası alanda tanınmış ilk sanatçılarımızdan ve Cumhuriyet döneminin sanat simgelerinden, opera sanatçısı, tiyatrocu ve ressam Semiha Berksoy'u 'toprağımızın yetiştirdiği global sanatçımız' olarak anıyoruz. 26 Mayıs Perşembe akşamı özel görüntüler ile Tosca Operası Özel Gecesi var. Bernadet Otel'de Semiha Berksoy anısına 2022 sezonunda Ankara ve İstanbul'da sahnelenen Tosca operasından Tasting Alaçatı misafirleri için seçki haline getirilen çok özel bölümlerin yıldızlar altında açık hava video gösterimi yapılıyor.

Gastronomi kategorisinde, Hazer Amani'nin 'Tohumdan sofraya', Hüseyin Pancar'ın 'Toprağa Minnet-Alavya Sofrası' gibi birçok şefin özel imzasını attığı sofralarda buluşuluyor.

Tasting Talks kategorisinde çok önemli değer yaratan girişimci kadınlar 'Toprağı Koru, Toprağı İyileştir' temasında projelerini ve deneyimlerini paylaşıyorlar. Big Chefs Kurucu Ortağı Gamze Cizreli - 'Toprağın Kadınları Projesi- Sürdürelbilirlik Okur Yazarlığı', Sürdürülebilir ve Giyilebilir Teknoloji Tasarımcıları Ezra Çetin -Tuba Çetin ise 'Tarım ve Teknoloji Geleceği Yaratıyor' diyor. Şef, Sosyal Girişimci Ebru Baybara, 'Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetimi ile Sıfır Atık ve Kompost Mucizesi'ni, Gezgin-Seyahat Yazarı Zeynep Boneval, 'Sürdürülebilir Dünya ve Seyahat'ı anlatıyor. Akademisyen-Yazar Kübra Yüzüncüyıl, 'Tarımda Dijitalleşme'nin nasıl yapıldığını, Anadolu Meraları Ortağı Yasemin Kireç ise neden 'Toprağı Onarma Çağı'nda olduğumuz konusunda bizleri aydınlatıyor.

Son olarak Çeşme Ovacık'a ilk gelen girişimcilerden olan Noni's Hause Yaratıcısı Selin Solmazer, Ovacık'taki 'Bağlardan Sofraya Uzanan Hikaye'sini paylaşıyor.

Ayrıca ev sahibi işletmeler de üç gün boyunca devam eden organizasyona temaya uygun sergiler, atölyeler, tasting menüler, etkinlik ve söyleşilerle katılıyor.

Tasting Alaçatı'ya katılım nasıl oluyor?

Tasting Alaçatı'ya katılım için mutlaka rezervasyon gerekiyor. Sürpriz yemeklerin tadına bakmak, çok özel atölyeler deneyimlemek, ilginç etkinliklere katılmak ve Alaçatı'nın tadını doyasıya çıkarmak için organizasyon öncesinde program yapmak gerekiyor. Katılımcılar www.tastingalacati.com üzerinden etkinlik bilgilerinde yer alan ilgili rezervasyon numaralarını arayarak bilgi alabiliyor ve kayıt yaptırabiliyorlar.

Bültenler / Güncel