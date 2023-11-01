Taşova Kaymakamı Kılıç'tan şehit ailelerine ziyaret

Taşova Kaymakamı Efe Kılıç, şehit Jandarma Uzman Onbaşı Orhan Gülmez ile şehit Astsubay İbrahim Torun'un ailelerini ziyaret etti.

Taşova Kaymakamı Efe Kılıç, şehit Jandarma Uzman Onbaşı Orhan Gülmez ile şehit Astsubay İbrahim Torun'un ailelerini ziyaret etti.

Şehit Orhan Gülmez'in annesi Fatma Gülmez ve şehit İbrahim Torun'un eşi Şaziye Torun ile sohbet eden Kılıç, şehitlerin emanetleri olan ailelerinin her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

Tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını dile getiren Kılıç, "Devlet ve millet olarak kahraman şehitlerimizin kıymetli ailelerinin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Vatandaşımızın güvenliği, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canını feda etmiş kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Allah rahmet eylesin." dedi.