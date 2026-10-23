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Taşova Devlet Hastanesi'nde yangın ve tahliye tatbikatı başarıyla tamamlandı

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Taşova Devlet Hastanesi'nde yangın ve tahliye tatbikatı başarıyla tamamlandı
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Taşova Devlet Hastanesi'nde acil durumlara hazırlık amacıyla yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı. Elektrik kontağından yangın ve patlama senaryosunun uygulandığı tatbikatta hasta ve personel tahliye edildi, yaralılar kurtarıldı ve itfaiye yangını söndürdü.

Taşova Devlet Hastanesi'nde, acil durumlara hazırlık amacıyla yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği, hastanenin ikinci katındaki poliklinik servisinde elektrik kontağından yangın ve patlama meydana geldi.

Alarmın ardından elektrikler kesilerek hasta ve personelin güvenli tahliyesi sağlandı.

İçerideki yaralıların kurtarılmasının ardından bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Taşova Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kaan Coşkun, Amasya ve ilçelerinin Kuzey Anadolu Fay Hattı'na yakınlığını hatırlatarak afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini vurguladı.

Kurumlar arası iş birliğiyle yürütülen tatbikatın başarıyla tamamlandığını belirten Coşkun,

"Afet risklerine karşı hazırlıklı olmak amacıyla bu tatbikatı gerçekleştirdik. Amacımız hasta, yaralı ve personelin tahliyesini değerlendirmek, eksiklikleri tespit etmek ve olası afetlere bilinçli şekilde müdahale etmektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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