Taşlıçay'da Yolcu Otobüsünde 6 Deve Kuşu Yavrusu Ele Geçirildi
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında bir yolcu otobüsünün bagajında 6 deve kuşu yavrusu ele geçirildi. Yavrular, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, yolcu otobüsünün bagajında 6 deve kuşu yavrusu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, ilçede yapılan yol kontrol uygulamasında bir yolcu otobüsünde arama yaptı.
Otobüsün bagajında 6 deve kuşu yavrusu ele geçirdi.
Deve kuşu yavruları İlçe Tarım ve Orman müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.