Taşlıçay'da Yolcu Otobüsünde 6 Deve Kuşu Yavrusu Ele Geçirildi

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, yolcu otobüsünün bagajında 6 deve kuşu yavrusu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, ilçede yapılan yol kontrol uygulamasında bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

Otobüsün bagajında 6 deve kuşu yavrusu ele geçirdi.

Deve kuşu yavruları İlçe Tarım ve Orman müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.