'Taşkınlar, 4 milyar dolardan fazla zarar verdi'

TARIM ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, Türkiye'de 1975'ten bugüne 2 bin 600'ün üzerinde taşkın yaşandığını belirterek, "Bu taşkınlarda 900'den fazla vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 990 bin hektarlık alan taşkına maruz kalmış ve zarar olarak değerlendirdiğimizde de 4 milyar dolardan fazla da mali zarar meydana gelmiştir" dedi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında hayata geçirilen Meriç-Ergene Havzası Taşkın Risk Yönetim Planı Hazırlanması Projesi'nin açılış toplantısı Edirne'de yapıldı. Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Borislav Dimitrov, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, proje direktörü Rifat Ünal Sayman ile Trakya bölgesindeki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda; 2 milyon 751 bin euroluk projenin 2025 yılı Mart ayında tamamlanacağı kaydedildi. Proje kapsamında taşkın riski ön değerlendirmesi çalışmalarıyla taşkın tehlike haritaları hazırlanacak. Taşkın risk haritaları düzenlenecek, tedbirlerin yer aldığı taşkın yönetimi planı oluşturulacak. Ayrıca bu proje kapsamında Meriç-Ergene havzasında taşkın tahmini ve merkezi uyarı sistemi kurulacak.

Edirne Valisi Kırbıyık da projenin havzaya ışık tutacağını belirterek, "İzin risklerimizin bertaraf edilmesi noktasında valiliklere, belediyelere, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, DSİ'ye bir yol haritası sunacak çalışma olacağına ümit ediyoruz. İlimizde Edirne Valiliği olarak '3 Nehir 1 Şehir' adı altında bir proje yürütüyoruz. İçinde enerji santralleri, rekreasyon alanlarına kadar önemli, Edirne'nin belki de çehresini değiştirecek, geleceğine katkı sunacak projelerden bir tanesi. Aslında Meriç için şunu da diyebiliriz, 3 ülke 1 nehir olarak da değerlendirebiliriz. Gerek Yunanistan, gerek Bulgaristan, gerekse Türkiye'yi ilgilendiren bir nehir. Bu nehrin sunduğu imkanları ve oluşturduğu riskleri de hep birlikte planlamamız gerekiyor. Burada bölgesel ve uluslararası anlamdaki işbirliğinin de son derece önemli olduğunu görüyoruz" diye konuştu.