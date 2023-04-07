Tartıştığı üst komşusunu ağzından vurdu

PAHALILIK ETİKETLERİNİN TASARIMCISINA GÖZALTI İZMİR'de görsel iletişim tasarımcısı Mahir Akkoyun, tasarladığı, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin görselleri ile pahalılık vurgusu yapılan yazıların yer aldığı etiketler nedeniyle gözaltına alındı.