Tartıştığı üst komşusunu ağzından vurdu
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PAHALILIK ETİKETLERİNİN TASARIMCISINA GÖZALTI İZMİR'de görsel iletişim tasarımcısı Mahir Akkoyun, tasarladığı, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin görselleri ile pahalılık vurgusu yapılan yazıların yer aldığı etiketler nedeniyle gözaltına alındı.
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde İsmail Karanfil (41), tartıştığı üst kat komşusu Serkan Karaduman'ı (38) tabancayla ağzından vurarak yaraladı.
Olay, saat 05.00 sıralarında ilçeye bağlı Şamlar köyünde meydana geldi. İsmail Karanfil ile üst kat komşusu Serkan Karaduman arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Karanfil, evden aldığı tabanca ile Karaduman'a ateş açtı. Ağzına isabet eden mermiyle ağır yaralanan Serkan Karaduman, çağırılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karaduman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.İsmail Karanfil, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.