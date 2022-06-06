Tarımsal üretim ve biyolojik çeşitliliği Hevsel Bahçeleri'ndeki dersle öğreniyorlar - Haberler

Diyarbakır'da 8 bin yıldır tarımın yapıldığı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri, tarımsal üretim ve biyolojik zenginliğiyle öğrencilere eğitim alanı oldu.

Merkez Sur ilçesinde bulunan Hevsel Bahçeleri'ndeki 2 bin 800 dekar alanda marul, maydanoz, ıspanak, tere, patlıcan, biber, pırasa, domates, elma, kayısı, kiraz, vişne gibi sebze ve meyveler yetiştiriliyor.

Dicle Nehri'nden beslenen bereketli topraklarda yapılan tarımsal üretimle yaklaşık 200 aileye gelir kapısı olan Hevsel Bahçeleri, kentin "oksijen deposu" olmasının yanı sıra eklem bacaklılardan sürüngenlere, su samurlarından Fırat kaplumbağaları ve kuş türlerine kadar çok sayıda canlıya ev sahipliği yapıyor.

Kuş gözlemcileri ve doğa fotoğrafçılarının yanı sıra biyolojik çeşitlilik yönünden araştırma yapan akademisyenlerin de vazgeçilmez noktası olan bereketli bahçelerde Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğünce yerinde ve uygulamalı öğrenme etkinliği başlatıldı.

Bu kapsamda fen bilgisi dersini dünya mirası bahçelerde işleyen öğrenciler, tarımsal üretim ve canlı türleriyle ilgili inceleme yapıyor, öğretmenlerinin yanı sıra alanla ilgili çalışma yürüten uzmanlardan da bilgi alıyor.

Alanı yerinde tanıma fırsatı bulan öğrenciler, çevreye bilinçsizce atılan çöpleri de toplayarak, doğanın daha temiz kalmasını sağlıyor.

Hevsel Bahçeleri, yerinde ve uygulamalı öğrenme etkinliği kapsamında Şehit Uzman Çavuş Süleyman İyikul Ortaokulu öğrencilerine ev sahipliği yaptı. Bu etkinliğin kentteki diğer okullarla devam edeceği belirtildi.

"Bu canlılarımızı çocuklarımıza tanıtma görevimiz var"

Dicle Vadisi'nde canlı türlerine yönelik bilimsel çalışmalar yürüten Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, AA muhabirine, 1979 yılından beri bölgede incelemeler yaptığını söyledi.

Sadece Hevsel Bahçeleri bölgesinde 180 kuş türü tespit ettiklerini belirten Kılıç, Hevsel Bahçelerinin binlerce yıldır Diyarbakır'a hizmet sunduğunu, yürütülen tarımsal faaliyetlerle kentin sebze ve meyve ihtiyacının karşılanmasına katkı sunulduğunu dile getirdi.

Kılıç, "Hevsel Bahçeleri bir tabiat cenneti kabul edilebilir. Burada çok fazla tür görüyoruz. Ortam uygun, bitkisel çeşitlilik çok fazla. Bundan dolayı hayvansal çeşitlilik de büyük bir zenginlik olarak karşımıza çıkıyor. Böcekler, sürüngenler, eklem bacaklılar, kuşlar ve memeli hayvanlardan yana zengin bir faunanın olduğunu görüyoruz." dedi.

Alanda su samurlarına, sincaplara, tilkilere, domuzlara rastladıklarını dile getiren Kılıç, bölgede kuşlardan yana da büyük bir çeşitlilik olduğunu vurgulayarak, "Deyim yerindeyse kuş cenneti denilebilir ayrıca yılanlar, kertenkeleler, kaplumbağalarımız var. Özellikle nesli tehlike altında olan Fırat kaplumbağası bu bölgede görülen türlerden biri." diye konuştu.

Hevsel Bahçeleri'nin büyük bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu belirten Kılıç, şunları söyledi:

"Bu canlılarımızı çocuklarımıza tanıtma görevimiz var. Bunları tanıttıkça bunların korunması mümkün oluyor. Koruma her şeyden önce tanımayla başlıyor. Biz bunu çocuklarla başlatıyorsak 40-50 yılımız garanti altına alınıyor demektir. Öğrencilerimizle buluşuyoruz. Buradaki çeşitliliği onlarla paylaştık. Hevsel Bahçeleri'nin bazı sorunları da var. Özellikle çevre kirliliği. Tarım alanlarında aşırı kullanılan gübre ve ilacın buraya ulaşmaması lazım."

"Yaşayarak görmeleri çok güzel bir deneyim oldu"

Okulda fen bilgisi öğretmeni Özlem İpek Akkoç, yerinde öğrenme çalışması kapsamında öğrencileri Hevsel Bahçeleri'ne getirdiklerini söyledi.

Akkoç, "Burada yaşayarak görmeleri onlar için de benim için de çok güzel bir deneyim oldu. Yaşayarak, görerek, yerinde öğrenerek yapılan projelerin daha kalıcı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

7. sınıf öğrencisi Gonca Tekin, alanda çok sayıda kuş, ağaç ve bitki türü gördüklerini anlatarak, bunun daha kalıcı olduğunu belirtti.

Tekin, fen dersinde kitaplardan gördükleri bilgileri alanda yerinde görmelerinin bilgileri pekiştirdiğini söyledi.

6. sınıfta okuyan Berra Dildeş, Hevsel Bahçeleri'nde bu kadar canlı türü olduğunu daha önce bilmediğini belirterek, yerinde öğrenmenin daha kalıcı ve eğlenceli olduğunu dile getirdi.

8. sınıf öğrencisi İlkenaz Taçyıldız ise Hevsel Bahçeleri'ni yerinde görmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, alanın temizliğine katkı sunmak için biriken çöpleri topladıklarını kaydetti.