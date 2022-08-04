Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvancılık Desteğinde Besicileri Mağdur Eden 450 Gün Şartını 600 Güne Çıkardı

Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilerden gelen tepkiler üzerine hayvancılık desteklemelerindeki iki buzağı doğumu arasında 450 gün olması şartını 600 güne çıkardı. Birçok besici, 450 gün kuralı nedeniyle 2021 yılı hayvancılık desteklemelerinden yararlanamamıştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de bugün yayınlandı. Buna göre, tebliğin "buzağı desteklemesi" başlıklı 4. maddesinin ç bendinde yer alan "Buzağıların analarında, ilkine buzağılama yaşı 510-810 gün arasında veya destekleme kapsamındaki buzağılaması ile bir önceki buzağılaması arasındaki süre 235-450 gün olmalıdır" ifadesinde değişikliğe gidildi. '510-810 gün' ibaresi "510-960, "235-450 gün" ibaresi de "235-600 gün" olarak değiştirildi.

Destekleme ödemeleri, 1 yıl geriden geldiği için karar 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak.

BESİCİLER TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Artan fiyatlar nedeniyle gerekli besini damızlık ineklerine sağlayamadıklarından şikayet eden üreticiler, doğum yapan bir ineğin 450 gün sonra ikinci buzağıya gebe kalmasının olumsuz beslenme şartları nedeniyle zor olduğunu ifade etmişti. Birçok besici, iki buzağılama arasında 450 gün şartını yerine getiremediği için 2021 yılının buzağı desteklerinden yararlanamamıştı.

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