Tarım ve Orman Bakanlığı 2022 Fındık Rekoltesini 765 Bin Ton Olarak Açıkladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı 2022 Fındık Rekoltesini 765 Bin Ton Olarak Açıkladı

ANKA - Güncel
 - Güncelleme:

Tarım ve Orman Bakanlığı 2022 yılı fındık rekoltesinin 765 bin 287 ton olarak tahmin edildiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2022 yılı fındık rekoltesinin 765 bin 287 ton olarak tahmin edildiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı fındık rekoltesini açıkladı. Fındık Rekolte Tahmin Komisyonları tarafından ülke genelinde yürütülen çalışmaların sonuçlandığını açıklayan bakanlık 2022 yılı fındık rekoltesinin bir önceki yıla göre yüzde 12 artış ile 765 bin 287 ton olarak tahmin edildiğini belirtti.

Üreticiler, fındığın kilosunun bu yıl 75-80 TL arasında olmasını talep ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2021 yılının tahmini fındık rekoltesi ise  656 bin 803 ton olarak hesaplanmıştı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen yıl TMO'nun kilo başına fındık alım fiyatını 26,5- 27 lira olarak açıklamıştı.

(Görüntü: Arşiv)

ANKA / Güncel

Togo Cumhuriyeti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title