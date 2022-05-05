TARIM VE ORMAN BAKANI VAHİT KİRİŞCİ İZMİR'DE

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Bayındır Çiçek Festivali'ne katıldıktan sonra İzmir Valiliği'ni ziyaret etti. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından karşılanan Bakan Kirişci, basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Ardından partisinin İzmir İl Başkanlığı'na gelen Bakan Kirişci'ye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile birlikte AK Parti İzmir milletvekilleri Yaşar Kırkpınar, Cemal Bekle, Necip Kalkan ve çok sayıda partili eşlik etti. Bakan Vahit Kirişci, burada yaptığı konuşmada İzmir'in bereketli ovaları ve çalışkan insanları ile sadece kendi iline değil Türkiye ve dünyaya da tedarik konusunda destek olduğunu dile getirdi. 23'üncü kez düzenlenen Bayındır Çiçek Festivali'nde yoğun bir ilgiyle karşılandığını anlatan Kirişci, şöyle konuştu:

"Özellikle çiçekçilik üretimini yerinde görmüş olduk ve bakanlık olarak sağlanabilecek desteklerle ilgili sektör paydaşları ile değerlendirme yaptık. İzmir tarihsel geçmişi ile önem arz ediyor. İzmir birçok ürünün üretiminde ilk beşte yer almaktadır. İzmir'in yüzde 38'i orman alanlarından oluşmaktadır. Suyun ne kadar önemli olduğunu bütün dünya anladı. Bakanlık olarak kendi görev sahamız içerisinde tüm kaynaklarımız ile ilgili üretim faaliyetlerini sürdürüyoruz. Yaklaşık 145 bin çalışanımız var. Bu sayı 150 bine çıkacak. Bu da Türkiye'nin beşinci büyük bakanlığı sıfatını sürdürmemizi sağlayacak. Tarım yönüyle diğer kentlerden ayrılan böyle bir metropol kente müteşekkiriz. İzmir'e ne kadar destek versek azdır. Daha iyiyi yapmak için il teşkilatımız, mülki idare amirlerimiz, yerel teşkilatlarımız bu sektörün emrine amadedir. İzmir'de vatandaşlarımızı memnun edecek desteklere devam edeceğiz."

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise Bakan Kirişci'ye görevinde başarılar dileyerek, "Tarımın sorunlarını bilen bakanımızın başarılı olacağına inanıyoruz. İlimizde ağırlamaktan memnun olduk. İlk ziyaretlerinden birini İzmir'e yaptı. Sonsuz teşekkür ediyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci daha sonra MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Kirişci'ye yeni görevi nedeniyle kendisine başarılar dileyen MHP İl Başkanı Veysel Şahin'e içerisinde tarım ürünlerinin olduğu bir sepet hediye etti. Bakan Kirişci, ziiyaretin ardından kentten ayrıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel