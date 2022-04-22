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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Eskişehir Valiliğini ziyaret etti

AA - Deniz Açık - Güncel
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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Eskişehir Valiliğini ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Eskişehir Valiliğine ziyarette bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Eskişehir Valiliğine ziyarette bulundu.

Bakan Kirişci, Valiliğe gelişinde, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Boz ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kirişci, daha sonra beraberindekilerle basına kapalı görüşme gerçekleştirerek brifing aldı.

AA / Deniz Açık - Güncel

Bekir Pakdemirli, Erol Ayyıldız, Vahit Kirişci, Eskişehir, Güncel, Haberler

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