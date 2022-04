BAKAN KİRİŞCİ TEKNOLOJİ İLE DOYMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Erzincan'da tarım sektörünün temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Kirişci, Özellikle pandemi ve daha sonra Rusya- Ukrayna savaşı bize gösterdi ki teknoloji ile doymamız mümkün değil dedi.

Çeşitli programlar için kente gelen Bakan Kirişci, ilk olarak Erzincan Valiliği'ni ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı. Bakan Kirişci, ziyarette Vali Mehmet Makas ile bir süre görüştü. Kirişci daha sonra Erzincan Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Daha sonra tarım sektörü temsilcileri ile toplantıda bir araya gelen Bakan Kirişci tarım sektörünün her geçen gün güçlendiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci AFAD toplantı salonunda yaptığı konuşmada şunları söyledi

Göreve geldiğim günden beri kişi olarak da buna çok önem veririm. Bu ülkenin hakikaten her şart ve durum altında da olsa üretmeye devam eden cefakar üreticileri var. Biz bu üreticilerimize her vesile ile müteşekkiriz. Bildiğiniz gibi sadece ülke insanımızın ki 85 milyon nüfusumuz var. Bizi güvenli bir liman olarak görüp geçici statüde bizde misafir olan 5 milyon bir nüfus var. Onunla 90 milyon. Pandemi öncesinde de 50 milyonun üzerine çıkan ülkemizi ziyaret eden turistler var. Misafirler var. Onları da bir yıl kalmadıkları için 5 milyon olarak söylüyorum. 95 milyonluk bir kitle. Yetti mi hayır yetmedi. Bugün itibariyle gerçekten ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 148 gibi bir düzeye ulaştı. Ocak Mart gibi yılın birinci çeyreği için 7,2 milyar dolarlık bir tarım ürünleri ihracatı gerçekleştirildi. İhracat yüzde 27 artış gösterirken ithalat ancak yüzde 15 düzeyinde kaldı. Bu net tarım sektöründe Türkiye'nin ihracatçı bir ülke olduğunun da apaçık bir delilidir. Bunu şunun için ifade etmek istiyorum. Bu ülkede bazen bu rakamlar yerini bir sübjektif değerlendirme içerisine girip ülke üreticisinin ürettiklerini değersizleştirmeye çalışanlar var. Bu onlara da rakamlar üzerinden bir cevap teşkil etsin diye belirtmek isterim. Ülkemiz ve ülkemiz üreticileri üretiyor. Ürettiklerini katma değerli bir hale getiren bir sanayimiz var. Bunu tüketen de biraz önce arz ettiğim 95 milyona yaklaşmış bir nüfus var. Özellikle pandemi ve daha sonra Rusya Ukrayna savaşı bize gösterdi ki bizim teknoloji ile doymamız mümkün değil. Cebimizde para olsa dahi istediklerimizi satın alabilme imkanımız çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Dolayısıyla paramız var. Teknolojimiz var. Ama tarımımız yok diyen ülkelerden değiliz. Paramızda çok şükür var. Teknolojimize var. Ama tarımımız her geçen gün daha da güçleniyor. Biraz önce ki dış ticaret çalışmaları da bunu gösteriyor. Düzenlenen toplantıya Vali Mehmet Makas, Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır ile Belediye Başkanı Bekir Aksun ve sektör temsilcileri katıldı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel