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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Yumaklı: "Türkiye'nin üretimi ihtiyaçlarına yetecek kadardır"

AA - Savaş Güler - Güncel
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Yumaklı: 'Türkiye'nin üretimi ihtiyaçlarına yetecek kadardır'

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal üretiminin kendi ihtiyaçlarına yetecek seviyede olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal üretiminin kendi ihtiyaçlarına yetecek seviyede olduğunu söyledi.

Yumaklı, Konya Ticaret Borsası (KTB) Elektronik Satış Salonu'ndaki Gong Töreni'ne katıldı.

Günün ilk gong seansı öncesi açıklamalarda bulunan Yumaklı, çiftçilere teşekkür etti. Yumaklı, "Hep söylüyoruz, Türkiye'nin üretimi kendi ihtiyaçlarına yetecek kadardır ama bunun burada vücut bulması gurur verici. Tarladan tüketicinin sofrasına kadar her aşamasında emeğini, alın terini döken her kesimden kardeşim, arkadaşım ve büyüğüm için tebriklerimi sunuyorum. Hepinize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Hasadın bol ve bereketli olmasını dileyen Yumaklı, duanın ardından satış salonundaki gongu çaldı.

Gong töreninin ardından Yumaklı ve beraberindekiler, çiftçilerle sohbet etti.

Programa, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, KTB Başkanı Hüseyin Çevik, Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar, DSİ Konya 4. Bölge Müdürü Mehmet Ekinci ile bazı sektör temsilcileri katıldı.

AA / Savaş Güler - Güncel

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