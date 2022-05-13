TARIM FABRİKASINDA BİYOLOJİK ZEHİRLENME 2 ÖLÜ, 3 YARALI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TARIM FABRİKASINDA BİYOLOJİK ZEHİRLENME 2 ÖLÜ, 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi 3'üncü kısımda bulunan bir tarım fabrikasında yaşanan gaz sızıntısı nedeniyle çalışanlardan 2'si hayatını kaybetti.

ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi 3'üncü kısımda bulunan bir tarım fabrikasında yaşanan gaz sızıntısı nedeniyle çalışanlardan 2'si hayatını kaybetti. Zehirlenen 3 işçi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. AFAD, UMKE ve sağlık görevlilerinin olay yerinde çalışması sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title