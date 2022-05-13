TARIM FABRİKASINDA BİYOLOJİK ZEHİRLENME 2 ÖLÜ, 3 YARALI - Haberler

ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi 3'üncü kısımda bulunan bir tarım fabrikasında yaşanan gaz sızıntısı nedeniyle çalışanlardan 2'si hayatını kaybetti. Zehirlenen 3 işçi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. AFAD, UMKE ve sağlık görevlilerinin olay yerinde çalışması sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel