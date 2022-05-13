TARIM FABRİKASINDA BİYOLOJİK ZEHİRLENME 2 ÖLÜ, 3 YARALI - Haberler

TARIM FABRİKASINDA BİYOLOJİK ZEHİRLENME 2 ÖLÜ, 3 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi 3'üncü kısımda bulunan bir tarım fabrikasında yaşanan gaz sızıntısı nedeniyle çalışanlardan 2'si hayatını kaybetti.
ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi 3'üncü kısımda bulunan bir tarım fabrikasında yaşanan gaz sızıntısı nedeniyle çalışanlardan 2'si hayatını kaybetti. Zehirlenen 3 işçi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. AFAD, UMKE ve sağlık görevlilerinin olay yerinde çalışması sürüyor.
Demirören Haber Ajansı / Güncel