Tarım için kiraladığı arazide taş mezar kapağı buldu - Haberler

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Tarım için kiraladığı arazide taş mezar kapağı buldu

AA - İsmail Timur Çetintaş - Güncel
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tarım yapmak için hazineden arsa kiralayan girişimci, bitki temizliği sırasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen taş mezar kapağı buldu.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tarım yapmak için hazineden arsa kiralayan girişimci, bitki temizliği sırasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen taş mezar kapağı buldu.

Bacı Mahallesi'nde hazineden kiraladığı 89 dönümlük arazide tıbbi ve aromatik ile süs bitkisi yetiştirmek isteyen Sakaryalı girişimci Çağatay Karataş, yüzeydeki bitkileri temizlemek için iş makineleriyle çalışmaya başladı.

Bu sırada büyük bir taşa rastlayan Karataş, tarihi olabileceği düşüncesiyle durumu jandarma ve Sakarya Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekiplerce yapılan incelemede, taşın Roma döneminde lahit ya da kaya mezarı kapağı olarak kullanıldığı değerlendirildi.

Arazide başka eser olup olmadığına da bakan ekiplerin araştırmaları sürüyor.

AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel

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