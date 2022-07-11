Tarım aracı devrildi: 1 ölü, 6 yaralı ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Esenköy mevkisinde meydana geldi. Beytullah A. idaresindeki 'patpat' olarak bilinen tarım aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, 5'i çocuk 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Yaralılardan Hayriye Ayçiçek (74), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Güncel Ereğli Güncel Haberler

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