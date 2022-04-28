Tarihi Büyük Ömer Camisi'nde Kadir Gecesi idrak edildi

Binlerce Müslümanın Kadir Gecesi'ni ihya etmesi

Büyük Ömer Camisi'nde komite sorumlusu Usame Halife ile röportaj GAZZE - Gazze'nin en büyük ve en eski camisi olarak bilinen Büyük Ömer Camisi'nde (Ulu Cami), binlerce Müslüman Kadir Gecesi'ni ihya etti.

AA / Güncel