Tarihi Büyük Ömer Camisi'nde Kadir Gecesi idrak edildi
AA - Güncel
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Binlerce Müslümanın Kadir Gecesi'ni ihya etmesi Büyük Ömer Camisi'nde komite sorumlusu Usame Halife ile röportaj GAZZE - Gazze'nin en büyük ve en eski camisi olarak bilinen Büyük Ömer Camisi'nde (Ulu Cami), binlerce Müslüman Kadir Gecesi'ni ihya etti.
Binlerce Müslümanın Kadir Gecesi'ni ihya etmesi
Büyük Ömer Camisi'nde komite sorumlusu Usame Halife ile röportaj GAZZE - Gazze'nin en büyük ve en eski camisi olarak bilinen Büyük Ömer Camisi'nde (Ulu Cami), binlerce Müslüman Kadir Gecesi'ni ihya etti.
AA / Güncel