Tarhanadan yapılan pizza büyük ilgi görüyor

Bu da tarhanadan pizza

Hamurunu tarhanadan yoğurduğu pizzayı haşhaş ve patlıcanlı yaptı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da tarhanadan yapılan pizza büyük ilgi görürken, aynı zamanda pizzada kentin simgelerinde birisi olan haşhaşında kullanılması yemeğin lezzetine lezzet kattı.

Afyonkarahisar Belediyesi öncülüğünde geçtiğimiz hafta sonu beşincisi gerçekleştirilen Uluslararası Gastro Afyon Lezzet ve Turizm Festivali sona ererken, festivalde yapılan yemekler ise akıllarda kaldı. Bu yemeklerden birisi ise Yemek Kültürü Araştırmacı Yazarı Süleyman Dilsiz tarafından yapılan tarhanalı ve haşhaşlı pizza oldu. 'Yerel Tatlar Küresel Lezzetler' mottosuyla tezgahın başına geçen Dilsiz hamurunu tarhanadan yoğurduğu ve içerisinde haşhaş ile Afyon sucuğu olan pizza yaptı. Yaptığı ilginç yemekle ilgili konuşan Dilsiz, "Afyon'un bir çok yerel lezzetleri var ve Selçuklu uygarlığının en fazla kök saldığı bölgelerden birisi. Biz mutfakta 'yöresel tatlara küresel yorumlar katmak' şeklinde. Pizzayı Afyon'un tatları ile deneyeceğiz. Pizzada haşhaş, tarhana ve Afyon sucuğu ve patlıcan kullanacağız. Dolayısı ile yerel bir tada küresel bir alam yüklemiş olacağız. Mutfaklara uluslararası bir hoşgörüyü dahil edebilmemizin yolu mutfaklarla insanları kaynaştırmak yeni tatlarla tanıştırmak. Onun için kültür varsa gastronomi var ve gastronomide oldukça insanlık var. Onun için insanların burada yani Afyonkarahisar'da olması inanılmaz değerli. Farklı ve sağlıklı bir pizza yapacağız" dedi.

Öte yandan, tarhana ve haşhaş ile yapılan pizza ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görürken aynı zamanda görüntüsü ile de herkesin dikkatini çekti.