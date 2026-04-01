İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlamalar meydana geldi
İran'ın başkenti Tahran'ın çeşitli bölgelerinde meydana gelen şiddetli patlamalar, şehirdeki güvenlik kaygılarını artırdı. Patlamaların dumanı uzak bölgelerden görüldü.
ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'ın merkez bölgelerinde şiddetli patlamalar meydana geldi.
Tahran'ın kuzeydoğu, batı ve merkez bölgelerindeki patlamalar nedeniyle meydana gelen duman şehrin uzak bölgelerinden görüldü.
Öte yandan, İran'dan yayın yapan Hemşehri haber sitesine göre, Tahran'daki patlamalarla aynı saatte Kerec kentinde de patlama sesleri duyuldu.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba