Haberler

İran medyası: Tahran'da patlama sesleri duyuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran medyasının bildirdiğine göre, Tahran'ın çeşitli bölgelerinde ABD ve İsrail'in saldırıları altında patlama sesleri duyuldu.

İran medyası, ABD ve İsrail'in saldırıları altındaki başkent Tahran'da şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

İran medyası, Tahran'ın çeşitli bölgelerinden patlama sesleri duyulduğunu belirtti.

Bazı İran kanalları, patlamanın kentin doğu ve güney bölgelerinde meydana geldiğini aktardı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
Tokat'ta 5.5 büyüklüğünde deprem

Tokat'ta korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Gübre tedarikine karşı yeni önlemler! Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı

Türkiye'de 10 yıldır yasaktı! İran savaşıyla yeniden serbest oldu
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız

Gittikçe artan bir tehlikeyi işaret etti: Hazırlıklı olmalıyız
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı

Çipi tabaktan çıktı! Yarış atını kavurma yapmışlar
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar

Bunun adı düpedüz vicdansızlık! Hepsini çöpe attılar
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak

Dünyayı bekleyen felaket: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
ABD'de sinagoga saldırı

ABD'yi şoke eden saldırı! Mesaj Trump ve Netanyahu'ya