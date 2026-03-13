İran medyası: Tahran'da patlama sesleri duyuldu
İran medyasının bildirdiğine göre, Tahran'ın çeşitli bölgelerinde ABD ve İsrail'in saldırıları altında patlama sesleri duyuldu.
İran medyası, ABD ve İsrail'in saldırıları altındaki başkent Tahran'da şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.
İran medyası, Tahran'ın çeşitli bölgelerinden patlama sesleri duyulduğunu belirtti.
Bazı İran kanalları, patlamanın kentin doğu ve güney bölgelerinde meydana geldiğini aktardı.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı