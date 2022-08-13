Tekirdağ haberleri! Msb: Mısır ve Ayçiçek Tohumu Taşıyan Gemiler İskenderun ve Tekirdağ'a Gitmek Üzere Hareket Etti

Tekirdağ gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Tahıl sevkiyatı kapsamında; Barbados bandralı ve 12 bin ton mısır taşıyan FULMAR S isimli gemi Çernomorsk’tan İskenderun’a, 3 bin ton ayçiçek tohumu taşıyan Marşal Adaları bandralı THOE isimli gemi de Çernomorsk’tan Tekirdağ’a gitmek üzere hareket etti” açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Barbados bandralı ve 12 bin ton mısır taşıyan FULMAR S isimli gemi Çernomorsk'tan İskenderun'a, 3 bin ton ayçiçek tohumu taşıyan Marşal Adaları bandralı THOE isimli gemi de Çernomorsk'tan Tekirdağ'a gitmek üzere hareket etti" açıklamasını yaptı.

MSB, tahıl sevkiyatı kapsamında mısır ve ayçiçek taşıyan gemilerin Ukrayna'dan Türkiye'ye doğru hareket ettiğini duyurdu. MSB, şu açıklamayı yaptı:

"Tahıl sevkiyatı kapsamında; Barbados bandralı ve 12 bin ton mısır taşıyan FULMAR S isimli gemi Çernomorsk'tan İskenderun'a, 3 bin ton ayçiçek tohumu taşıyan Marşal Adaları bandralı THOE isimli gemi de Çernomorsk'tan Tekirdağ'a gitmek üzere hareket etti. Ayrıca tahıl almak üzere bugün bir gemi de Ukrayna'ya hareket edecek."