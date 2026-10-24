Süveyda'da yasa dışı gruplar Şam-Süveyda yolunu kapatınca yüzlerce kişi mahsur kaldı

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Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde, Dürzilerin bir kesiminin ruhani lideri Hikmet el-Hecri'ye bağlı yasa dışı gruplar, Şam-Süveyda kara yolunu ulaşıma kapattı.

Süveyda İli Medya İlişkileri Müdürü Kuteybe Azzam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin kuzey kırsalındaki Um ez-Zeytun kontrol noktasında konuşlanan grupların ana ulaşım akışını kestiğini söyledi.

Söz konusu grupların 23 Ekim Cuma gecesi başlattığı yol kapatma eyleminin cumartesi sabahı da devam ettiğini belirten Azzam, durumun bölge halkını mağdur ettiğini kaydetti.

Eylemin doğrudan insani ve ekonomik şartları hedef aldığını vurgulayan Azzam, "Yolun kapatılması nedeniyle yüzlerce vatandaşımız ile ticari yük taşıyan araçlar mahsur kaldı. Bu durum Süveyda'daki yaşam koşullarını doğrudan olumsuz etkilemekte, halkımız bu grupların ihlallerinin kurbanı haline getirilmektedir." dedi.

Yolun kapanmasıyla birlikte bölgede fahiş fiyat artışlarının yaşandığını dile getiren Azzam, yasa dışı gruplarla bağlantılı akaryakıt tüccarlarının durumdan yararlanarak fiyatları yüzde 100'ün üzerinde artırdığını kaydetti.

Silahlı grupların "kayıp ve tutukluların akıbetinin açıklanması" yönündeki yol kapatma gerekçelerini de değerlendiren Azzam, şunları kaydetti:

"Suriye cezaevlerinde yalnızca yasalar çerçevesinde resmi varlığı kabul edilen şahıslar bulunmaktadır. Devletin hiçbir kişinin kimliğini veya ismini gizlemekte çıkarı yoktur. Suriye hükümetinin kapıları herkese açıktır; bu dosyanın hukuki zeminde çözüme kavuşturulması için hiçbir çabadan kaçınılmamıştır"

Söz konusu grupların sivilleri alıkoymayı sürdürdüğüne dikkati çeken Azzam, Suriye Sivil Savunma gönüllülerinden Hamza el-Ammarin'in de aralarında bulunduğu kişilerin halen zorla tutulduğunu ve serbest bırakılmalarının engellendiğini sözlerine ekledi.

Süveyda'da son durum

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz 2025'te bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşandı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü. Çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken Dürzileri koruma bahanesiyle İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesini, Genelkurmay Başkanlığını ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar gerçekleştirdi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack 16 Eylül'de başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda bir araya gelmiş, Süveyda'daki olaylar için ortak yol haritasında anlaşıldığını duyurmuştu.

Yol haritasında, "sivillere ve mallarına zarar verenlerin uluslararası sistemle tam koordinasyon içinde soruşturulup hesap vermesinin sağlanacağı, Süveyda'ya insani ve tıbbi yardımların kesintisiz ulaştırılacağı, zarar görenlere tazminat ödeneceği, köy ve kasabaların onarılacağı ve göç edenlerin dönüşünün kolaylaştırılacağı" ifade edilmişti.

Kaynak: AA