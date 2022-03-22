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Suriyeli genç, annesini cam parçasıyla yaraladı

Demirören Haber Ajansı - Tayfur Kara - Güncel
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Suriyeli genç, annesini cam parçasıyla yaraladı

SAMSUN'da Suriye uyruklu Bedia H. (48), 21 yaşındaki oğlu tarafından cam parçasıyla boynundan yaralandı.

CANİK, SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da Suriye uyruklu Bedia H. (48), 21 yaşındaki oğlu tarafından cam parçasıyla boynundan yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında, Canik ilçesine bağlı Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli Bedia H. ile ismi açıklanmayan oğlu arasında tartışma çıktı. Suriyeli genç, cam parçasıyla annesini boynundan yaraladı. İhbarla eve gelen sağlık ekibi, Bedia H.'yi ambulansla özel hastaneye kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bedia H., Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Suriyeli genç ise polis tarafından gözaltına alındı.


Suriyeli genç, annesini cam parçasıyla yaraladı

Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Güncel

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