Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor

Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor
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Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor
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Suriye'nin Süveyda ilinde Bedevi Araplar ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar yeniden alevlendi. Ülkenin dört bir yanından intikam yemini eden Arap aşiretler silahlanarak Süveyda'ya doğru harekete geçerken 50 binden fazla kişinin gelmesi bekleniyor. Aşiretlerin Süveyda'nın batısındaki 8 köyün kontrolünü sağladıkları bildirirken Suriye ordusu çatışmayı bastırmak için Süveyda'ya gidiyor.

İsrail ile Suriye'yi savaşın eşiğine getiren Süveyda'da tansiyon yeniden tavan yaptı. 13 temmuzdan bu yanan 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiği çatışmalar iç savaşa doğru sürükleniyor.

Dürzi yoğunluklu nüfusun yaşadığı Süveyda'da sabah saatlerinde yerel silahlı grupların çok sayıda Bedevi Arap aileyi silah zoruyla yerlerinden çıkarması, bazılarını öldürüp ve yaralamasıyla artan tansiyon, akşama doğru silahlı çatışmaya dönüştü.

8 KÖY EL DEĞİŞTİRDİ

Silahlı Bedevi Arap gruplar, Dürzi gruplarla çatışmaya girerek Süveyda'nın batısında yer alan Mezrea, Tayra, Sama Hanidat, Sama, Eldor, Taara, Devriyye ve Karasa köylerini geri aldı.

İSRAİL, BEDEVİ ARAPLARIN ELE GEÇİRDİĞİ KÖYÜ VURDU

Bu arada İsrail'e ait bir çok İHA, Suriye semalarında keşif gözetleme yaparken, savaş uçakları Bedevi Arapların kontrolüne geçen Mezraa köyüne TSİ 20.40'ta hava saldırısı düzenledi. Çatışmalara müdahil olmayan ve dün akşam Süveyda dışına çıkan Suriye güvenlik güçleri ise Dera-Süveyda yolunda yeni yol kontrol noktaları kurarak çatışmaların tırmanmasını önlemeye çalışıyor. Suriye resmi haber ajansı SANA da akşam saatlerinde İsrail savaş uçaklarının Süveyda kırsalına saldırı düzenlediği haberini geçti.

Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor

AŞİRETLERDEN GENEL SEFERBERLİK İLANI

Suudi Arabistan merkezli ve Arapça yayın yapan Al Hadath'ın kaynakları Suriyeli aşiretlerin yaşanan gelişmeler ve Bedevi gruplara yapılanların ardından genel seferberlik ilan ettiğini duyurdu. Habere göre Doğu Suriye, Halep ve kırsalından 50 binden fazla savaşçının Dürzi nüfusun ağırlıkta olduğu Süveyda'ya bekleniyor.

Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor

ARAP KAHVESİNİ DÖKÜP YEMİN ETTİLER

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, aşiret savaşçılarının Süveyda'daki çatışmalara katılmak üzere yola çıktıkları görülüyor. Öte yandan Bedevi Araplar Konseyi silahlarıyla yaptığı paylaşımda, "Süveyda'nın tamamı kurtarılıncaya kadar tek bir fincan Arap kahvesi bile içmeyeceklerine dair yemin etti" ifadelerini kullanarak ellerindeki cezvelerdeki kahveyi döktü.

AŞİRETLER, SÜVEYDA'YA GİRDİ

Bu gelişmelerin ardından Aşiretler Süveyda'nın batı kırsalını ele geçirdi ve şehrin girişine ulaştı. El Cezire'nin haberine göre, Arap aşiretleri Süveyda'nın merkezine girdi.

ORDU SÜVEYDA'YA KONUŞLANACAK

Suriye İçişleri Bakanlığı sözcüsünün açıklamasına göre, Suriye güvenlik güçleri, Dürziler ve Bedevi aşiretler arasındaki çatışmaları bastırmak üzere çoğunlukla Dürzilerin yaşadığı Süveyda kentine yeniden konuşlanmaya hazırlanıyor. Bu gelişme, güvenlik güçlerinin bölgeden çekilmesinden yalnızca bir gün kadar sonra yaşandı.

SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR VE İSRAİL'İN SALDIRILARI

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı. Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü. Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor

YÜZLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi. İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı'nı vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi. Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHOROZ KENTLİ:

karıştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar hayırlısı bakalım nere gidecek bu işin sonu

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Haber YorumlarıMehmet Elma:

Yazılanlar olacak Orda Barış olmaz kan var örda intizar var haksızlik var Ora dünyanın cehenmemi

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Haber YorumlarıFatih Sultan Mehmed:

Azıcık durun yaw... İnsanlar biraz nefes alsınlar...

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