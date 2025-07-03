Suriye'de Yakıt Tankeri Patladı: 7 Ölü

Suriye'de Yakıt Tankeri Patladı: 7 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hama vilayetindeki Cibrin kasabasında meydana gelen yakıt tankerinin patlamasında en az 7 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

HAMA, 3 Temmuz (Xinhua) -- Suriye'nin orta kesimindeki Hama vilayetine bağlı Cibrin kasabasında çarşamba günü bir yakıt tankerinin alev alması sonucunda büyük bir patlama meydana geldi.

Suriye devlet televizyonu El İhbariye'nin haberine göre, patlamada en az 7 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Uzaylı Zekiye'nin yıldızı Seden Kızıltunç seneler sonra görüntülendi

'Uzaylı Zekiye' olarak hafızalara kazanmıştı! Son hali ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'de derin kriz! Her şey Özgür Özel'in gözü önünde oldu

CHP'de derin kriz! Her şey Özgür Özel'in gözü önünde oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.