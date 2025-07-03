Suriye'de Yakıt Tankeri Patladı: 7 Ölü

HAMA, 3 Temmuz (Xinhua) -- Suriye'nin orta kesimindeki Hama vilayetine bağlı Cibrin kasabasında çarşamba günü bir yakıt tankerinin alev alması sonucunda büyük bir patlama meydana geldi.

Suriye devlet televizyonu El İhbariye'nin haberine göre, patlamada en az 7 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.