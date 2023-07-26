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Suriye Çobanbey'de Görevli Jandarma Astsubay Kalp Krizi Geçirerek Şehit Oldu

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Suriye'nin Çobanbey'de bulunan cezaevinde görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Buran, görev esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit düştü. Şehit Ali Buran'ın Kayserili olduğu öğrenilirken cenazesi, İstanbul'a gönderildi.

Suriye Çobanbey'de bulunan cezaevinde görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Buran, görev esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit düştü.

Suriye'nin Çobanbey'de bulunan cezaevinde görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Buran, görev esnasında kalp krizi geçirdi. Buran, yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit Ali Buran'ın Kayserili olduğu öğrenilirken cenazesi, İstanbul'a gönderildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kalp Krizi Jandarma Suriye Güncel Haberler

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