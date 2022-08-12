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"Süper Ay" bulutların arasında görsel şölen sundu

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"Süper Ay" bulutların arasında görsel şölen sundu Ay'ın dünyaya en yakın olduğu konumdayken görülen ve "Süper Ay" olarak bilinen dolunay, Osmaniye'de bulutların arasında görsel şölen oluşturdu.

"Süper Ay" bulutların arasında görsel şölen sundu

OSMANİYE - Ay'ın dünyaya en yakın olduğu konumdayken görülen ve "Süper Ay" olarak bilinen dolunay, Osmaniye'de bulutların arasında görsel şölen oluşturdu.

Osmaniye semalarında izleyenlere görsel şölen sunan dolunay, parlaklığıyla geceyi gündüze çevirdi. Gökyüzünde saçtığı parlaklığıyla göz kamaştıran Süper Ay, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Süper Ay, kent genelinde seyri doyumsuz görüntüler oluştururken ortaya çıkan manzara da izleyenleri mest etti. Bulutların arasından parlaklığını tüm kentin üzerine saçan Süper Ay, normalden yüzde 14'e kadar daha büyük gözlenebilmesi ve yüzde 30 daha parlak haliyle kendisini gösterdi.

Süper Ay nedir?

Ay'ın normalde olduğundan çok daha büyük ve parlak görülmesi olayı "Süper Ay" olarak adlandırılıyor. Ay'ın dünya etrafındaki yörüngesi elips şeklinde olduğu için yerküreye mesafesi yıl içinde değişiyor. Dünya'ya en yakın olduğu zaman ay, dolunay haline yakınsa Süper Ay meydana gelir.

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Güncel

Osmaniye Güncel Haberler

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