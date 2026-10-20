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Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da ayakkabıları çalan şüpheliler kameraya yakalandı

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Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da ayakkabıları çalan şüpheliler kameraya yakalandı Haber Videosunu İzle
Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da ayakkabıları çalan şüpheliler kameraya yakalandı
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Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da farklı tarihlerde binalara giren şüpheliler, daire kapılarının önündeki ayakkabıları poşetlere doldurup çaldı ve güvenlik kameralarına yansıdı. Sabah durumu fark eden binadakiler polise bildirdi; şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

SULTANGAZİ ve Gaziosmanpaşa'da farklı tarihlerde girdikleri binalarda dairelerin önünde bulunan ayakkabıları çalan şüpheliler, güvenlik kameralarına yansıdı.

Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da kapılarını açık buldukları binalara giren şüpheliler, dairelerin önünde bulunan ayakkabıları yanlarında getirdikleri poşetlere doldurarak çaldı. Sabah uyandıklarında ayakkabılarının çalındığını fark eden binadakiler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anları binaların güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin farklı apartmanlara girdikleri, daire kapılarının önündeki ayakkabıları toplayarak olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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