Haberler

Sultanbeyli'de dron destekli uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultanbeyli'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli tutuklandı. Şeyhli Mahallesi'nde 4 Ekim'de yakalanan 5 şüpheliden uyuşturucu temin ettiği belirlenen 3 zanlının araç ve ikametlerinde 246,9 gram esrar ve 20 bin lira ele geçirildi; 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Sultanbeyli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve "sokak satıcısı" olarak tabir edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik saha analizi ve istihbari çalışma yürüttü.

Dron destekli havadan gözetimle sürdürülen takip neticesinde, 4 Ekim'de Şeyhli Mahallesi'nde uyuşturucu kullandıkları belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Zanlıların üst aramasında 9,6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bu kişilere uyuşturucu temin ettiği belirlenen R.A. (17), E.A. (23) ve M.Ö'nün (24) kullandığı aracın plakasını tespit etti. Takibe alınan araç polis ekiplerince durduruldu, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin aracında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 246,9 gram esrar, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin lira ele geçirildi.

Haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem yapılan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüpheliler R.A, E.A. ve M.Ö. ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden üst üste dördüncü galibiyet

Savaşın ortasında tarih yazıyor!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sivasspor, Pendikspor'a acımadı

Sivasspor'un rakibine hiç acıması yok
Güllü davasında kritik duruşma! Kızı müebbet istemiyle yargılanıyor

Güllü'nün ölümünde ikinci duruşma başladı! Tuğyan hakim karşısında
Bağdat Caddesi'nde ilginç görüntü! Gündüz vakti çeşmede duş aldı

Bağdat Caddesi'nde şaşkına çeviren görüntü
Üsküdar'da 1 yıldır protesto edilen McDonald's şubesi mühürlendi

Dünyaca ünlü markaya mühür! 365 gün süren protesto sonuç verdi
Fenerbahçe'de ayrılık! 1 dakika bile oynamadan gidiyor

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Yeni evli kadını dumura uğratan teklif: Kocan evdeyse bana yolla

Yeni evli kadını dumura uğratan teklif: Kocan evdeyse bana yolla
Montella'dan büyük jest! Servet değerindeki paradan vazgeçti

Montella'dan büyük jest! Servet değerindeki paradan vazgeçti