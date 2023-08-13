Sultanbeyli'de 3 aracın karıştığı kaza: 2 yaralı

Sultanbeyli'de meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Sultanbeyli'de, 3 aracın karıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Selimiye Caddesi'nden Petrol Yolu Caddesi'ne seyir halindeki Mehmet P'nin kullandığı 34 DUS 016 plakalı hafif ticari araç, 34 SJ 3249 plakalı otomobille çarpıştı. Daha sonra savrulan otomobil, seyir halindeki başka bir araca daha çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.