SPOR Sultanbeyli Belediyespor'da şampiyonluk kutlaması yapıldı

Sacit GÖNCÜ - Serhan TÜRK İSTANBUL, (DHA)- Bölgesel Amatör Lig 12'nci grubu 1'inci olarak tamamlayarak TFF 3'üncü Lig'e çıkma başarısı gösteren Sultanbeyli Belediyespor'da şampiyonluk kutlaması gerçekleşti.

TFF 3'üncü Lig'e yükselen Sultanbeyli Belediyespor'da şampiyonluk Gölet Stadyumu'nda gerçekleşen organizasyon ile kutlandı. Yüzlerce taraftar meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde şampiyonluğu kutladı. Yapılan şampiyonluk şöleninde Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve Sultanbeyli Belediyespor Kulübü Başkanı Yılmaz Öz açıklamalarda bulundu.

HÜSEYİN KESKİN BUGÜN BİZİM GÜNÜMÜZDÜR

Takımını tebrik eden Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, 'Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında şampiyon olarak 3'üncü lige çıkma başarısı gösteren Sultanbeyli Belediyesporumuzu tebrik ediyorum. Bu kutlu günün hepimizin birlik ve beraberliğine vesile olmasını diliyorum. Sayın Sultanbeyli hemşerilerim, iyi gününde ve kötü gününde taraftarlık görevini yerine getiren aziz hemşerilerim, bugün bizim günümüzdür. Zorlu müsabakalardan alnının akıyla çıkarak şampiyon olan ve 3'üncü lige çıkma başarısı gösteren takımımız bunu sonuna kadar hak etmiştir. Sonuna kadar da bunu hakkıyla kutlayacaktır. Emeği geçen herkesi en içten duygularımla tebrik ediyorum. Lig uzun bir maraton ve bu maratonun sonunda şampiyonluğa ulaştık. Daha nice şampiyonlukları Türkiye Yüzyılı'nda kutlayacağımıza da yürekten inandığımı belirtmek istiyorum. Son maçımızda 3'üncü ligden düşünce hepimiz üzülmüştük. Kulüp yönetimimizle, kıymetli hocalarımızla ve taraftarlarımızla bir hedef belirlemiştik. 3'ncü lig hedefi koymuştuk ve şimdi de 3'üncü ligdeyiz. Bugün buradan ilan ediyorum şu an ki hedefimiz 2'nci lig. Sultanbeyli Belediyespor olarak hep birlikte destek vereceğiz ve takımımız İnşallah 2'nci lige çıkacaktır' dedi.

YILMAZ ÖZ TAKIMIMIZ BAŞARILI BİR GRAFİK ÇİZDİ

Şampiyon olmanın mutluluğunu ifade eden Sultanbeyli Belediyespor Başkanı Yılmaz Öz ise, 'Sultanbeyli Belediyespor'un 2022-2023 yılı Bölgesel Amatör Lig'de 250 takım arasında yapmış olduğu mücadelede 12'nci grupta mücadele ederek grubunu şampiyon olarak tamamlamıştır. Sultanbeyli Belediyespor, sezona erken transferlerle başlayıp önce teknik ekibini, sonra da karakteri düzgün, ilkeli, çalışkan, azimli, mücadeleci, rakibinden korkmayan, sahada her türlü mücadeleyi veren, dik duruşla asla pes etmeyen, fair-play ruhuna uygun, devamlı kazanmayı hedefleyen, ahlakı düzgün ve terinin son damlasına kadar mücadele eden seçkin futbolcu grubumuzla takımımızı oluşturduk. Tüm hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra sezona hızlı bir giriş yaptık. Ligin ilk haftasından liderlik koltuğuna oturup, sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu ilan ederek başarılı bir grafik çizdik. Sayın Belediye Başkanımız Hüseyin Keskin Bey'in bizlere göstermiş olduğu hedefte takımımızı ilçemize yakışır bir şekilde temsil etmesini sağlayıp sizlerin de seyir zevkinize hitap eden futbolun güzel yönlerini ön plana çıkartıp, alt yapıdaki sporcu kardeşlerimize öncü olacak, gençlerimizin başarılı yönlerini ön plana çıkaracak, hedefi olan sporcu gençlerin yetişmesi için belediye sporumuzu oluşturmaya çalışıyoruz. Değerli Sultanbeyli ailesi, 2022-2023 yılı şampiyonluk sezonunda takımımızı başarıya taşımakta bizlere en büyük desteği sunan, takımımızın oluşmasında hiçbir maddi ve manevi desteği esirgemeyen, yeri geldiğinde taraftarımız olan, kazandığımızda bizimle beraber sevinen, kaybettiğimizde üzülen, bizlere teselli ve moral veren, her zaman yanımızda bizlere destek ve yön veren, spora, sporcuya, gençlere vermiş olduğu bu önemden dolayı Belediye Başkanımız Hüseyin Keskin Bey'e ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Takımımızı şampiyonluğa taşıyan hocamız Nevzat Türkoğlu'na ve teknik ekibimize de teşekkürlerimizi ediyoruz' şeklinde konuştu.

STATÜ DEĞİŞİKLİĞİYLE DİREKT ÜST LİG'E ÇIKTI

Bölgesel Amatör Lig'in 12'nci grubunda yer alan Sultanbeyli Belediyespor, grubunu 1'inci sırada tamamladı. Statü gereği gruplarında 1'inci olan takımların Play-Off oynayarak TFF 3'üncü Lig'e yükselmesi gerekirken, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklama sonrası gruplarını 1'inci tamamlayan takımların direkt olarak 3'üncü Lig'e yükseleceğini duyurdu. Buna göre Sultanbeyli Belediyespor, direkt olarak TFF 3'üncü Lig'e yükseldi. Gölet Stadı'na akın eden Sultanbeyli Belediyespor takımı taraftarları, takımlarının şampiyonluğunu yapılan şölende tezahüratlar eşliğinde kutladı.

YILMAZ ÖZ, HÜSEYİN KESKİN'E İSMİNİN YAZILI OLDUĞU FORMA HEDİYE ETTİ

Sultanbeyli Belediyespor Başkanı Yılmaz Öz, kutlamalar esnasında Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'e adının yazılı olduğu 34 numaralı Sultanbeyli Belediyespor forması takdim etti.

EMRE KAYA KONSER VERDİ

Sultanbeyli Belediyespor'un şampiyonluk kutlamalarında ünlü şarkıcı Emre Kaya sahne aldı. Pop müziğin sevilen isimlerinden Emre Kaya, Gölet Stadyumu'nu dolduran yüzlerce taraftara şarkılarını söyleyerek unutulmaz bir gece yaşattı.