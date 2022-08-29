SULTANBEYLİ AYTOP GIDACILAR SİTESİ'NDE DENETİM

İSTANBUL İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Sultanbeyli'de AYTOP Gıdacılar Sitesi'nde denetim yaptı. Ekipler, depo ve üretim yerlerini tek tek gezerek inceledi. Kurallara uygun olmayan iş yerleri uyarıldı.

Sultanbeyli, AYTOP Gıdacılar Sitesi'nde sabah saatlerinde İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi. Denetimlere İstanbul Tarım İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'da katıldı. Ekipler, depo ve üretim yerlerini tek tek gezerek inceleme yaptı. Kurallara uygun olmayan iş yerleri uyarılarak ürünlerden numuneler alındı.

ÇİFTLİKTEN ÇATALA KADAR DENETLEME YAPIYORUZ

Denetimleri yerinde inceleyen İstanbul Tarım İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Bizler rutin olarak güvenli gıdanın halkımıza ulaşması için deyim yerindeyse çiftlikten çatala kadar birinci üretimden tüketicinin sofrasına gelene kadar bütün aşamaları denetlemekle görevli bir kurumuz. Sultanbeyli AYTOP Gıdacılar Sitesi'ndeyiz. Önce unlu mamulleri üreten bir işletmeye gittik. Oradaki eksikliklerden dolayı işletmemize süre verdik. Biz denetimimizde işletmeyi önce eğitimden geçiriyoruz. Neden yapmaları gerektiğiyle ilgili uyarılarda bulunuyoruz. Süre veriyoruz. Bu süre zarfında işletme durumunu düzeltmiyorsa o zaman işlem uyguluyoruz. Numuneler alıyoruz. Olumsuz bir durum olursa yine işlem uyguluyoruz. 2022 yılında yaklaşık 150 bin denetim uyguladık. Geçen yıl 6 bin 5 yüz, bu yılda 4 bin 5 yüz civarında numune aldık. Numunelerde de taklit, yağlarda başka ürünler var mı Bunlara bakıyoruz dedi.