Süloğlu Kaymakamı Okulları Ziyaret Etti

Süloğlu Kaymakamı Adem Can Okur, Süloğlu'ndaki okulları ziyaret etti. Okur, atölyeleri gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve öğretmenlerle öğrencilerle görüştü.

Süloğlu Kaymakamı Adem Can Okur, Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Okur'a, Süloğlu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdal Can'da eşlik etti.

Okur, kurslar hakkında usta öğreticilerden bilgi aldı.

Kursiyerle bir süre sohbet eden Okur, yapılan çalışmaları inceledi.

Okur, Küküler köyündeki seraları inceledi

Süloğlu Kaymakamı Adem Can Okur Küküler köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Küküler köyündeki çiftçilerle bir araya gelen Okur, seralarda yetiştirilen ürünler hakkında bilgi aldı.

Okur daha sonra seralarda yetiştirilen sezonluk ürünleri inceledi.

Çiftçilere bir süre sohbet eden Okur, verimli sezon geçirmeleri yönünde temennide bulundu.

Okur, ilçedeki okulları ziyaret etti

Süloğlu Kaymakamı Adem Can Okur, Süloğlu'ndaki okulları ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Ortaokulu ve Ali Ayağ Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret eden Okur'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Yılmaz eşlik etti.

Okur, atölyeleri gezerek yapılan çalışmalar hakkında okul müdürlerinden bilgi aldı.

Sınıfları ziyaret eden Okur, öğretmenler ve öğrenciler görüştü.