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Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü'nü ziyaret etti

18 Aralık 2023 13:37 Güncelleme: 13:39 Abone Ol

Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir'i ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Özdemir, ilçede yürütülen hizmetler ve projeler hakkında bilgi verdi. Güler ise Özdemir'e teşekkür ederek güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme toplantısı da gerçekleştirildi.