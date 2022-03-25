Suları çekilen Marmara Gölü'ne Bozdağ'dan su taşınacak

Manisa'nın Saruhanlı, Salihli ve Gölmarmara ilçeleri arasında bulunan ve suları önemli oranda çekilen Marmara Gölü'ne hayat vermek için Bozdağ'daki temiz kaynaklardan yıllık 25 milyon metreküp su takviyesi yapılacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 1945'te tarımsal sulama amacıyla oluşturulan ve yıllık ortalama 150 milyon metreküp suyu Gediz Ovası'na veren göl, geçen yaz kuraklık ve kaçak sulama nedeniyle neredeyse tamamen kurudu.

Bir dönem tepeli pelikan, küçük karabatak gibi su kuşlarına ev sahipliği yapan, çevresindeki mahalle sakinlerince sazan avlanan göldeki su seviyesi, son aylarda kış yağışlarının etkisiyle bazı bölümlerde 20 santimetreye ulaştı.

Marmara Gölü'nün kurumaması ve çevresindeki doğal yaşamın yok olmaması için çalışma başlatan DSİ Genel Müdürlüğü, göle temiz su takviyesi yapmak için çalışma başlattı.

Kaynağını Bozdağ'dan alan akarsulardan 25 milyon metreküp suyu, kapalı sitemle ve eğimden faydalanarak doğal cazibeyle Marmara Gölü'ne aktarmayı planlayan DSİ, bu sayede göldeki doğal yaşamı yeniden canlandırmak istiyor.

Gediz seçeneği devre dışı

DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, AA muhabirine Marmara Gölü'ndeki suların, mevsimsel kuraklık ve çevredeki çiftçilerin gölden kaçak su çekmesi sonucu çekildiğini belirterek, DSİ olarak 2 yıldır gölden tarımsal sulama amaçlı su alımı yapmadıklarına dikkati çekti.

Gediz Nehri'nden Marmara Gölü'ne su takviyesi konusunun da gündeme geldiğini dile getiren Çınar, ancak yaptıkları analiz sonucu kirlilik tespit ettikleri Gediz'den Marmara Gölü'ne su verilemeyeceğini, verildiği takdirde göldeki doğal yaşamın olumsuz etkileneceğini söyledi.

Çınar, DSİ olarak gölü kurtarmak için önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini anlatarak, şöyle konuştu.

"Biz, orta vadede gölü kurtaracak Bozdağ'dan su transferiyle ilgili süreci başlattık, proje başladı. 1-2 hafta içinde olacak bir proje değil. İhale ve harita çalışmaları süreci var, orta vadede yapılacak. Bu proje sene sonuna doğru şekillenir. Bozdağ'dan 25 milyon metreküp suyu kapalı sistemle ve cazibeyle göle aktaracağız. Bu, teknik olarak mümkün. Düğmeye bastık, proje çalışmalarına geçiyoruz. Marmara Gölü'nü kurtaracak proje bu aslında."

İzmir'e gönderilen su

Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz de göldeki kurumada, kuraklık ve kaçak sulamanın yanı sıra gölü besleyen kaynaklardan olan Gördes Çayı'ndan İzmir'in içme suyu için su çekilmesinin de etkili olduğunu savundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Gördes Barajı'na çok fazla yüklendiğini iddia eden Öz, şöyle konuştu:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi daha yakın olan Seferihisar, Tahtalı gibi doluluk oranları fazla olan barajlardan ziyade Gördes Barajı'na yüklenmektedir. Gördes Barajındaki suyun cazibeli şekilde gitmesi nedeniyle elektrik maliyetleri düşüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gördes Barajı'na bu kadar yüklenmese, bu baraj dolsa ve su salınsa gölümüzde hiç olmazsa bir miktar suyumuz olurdu. İzmir'in diğer barajları dolu, bunları kullansalar Gördes Barajı'nı kullanmasalar Marmara Gölü kurtulur."

Kamil Öz, DSİ'nin Bozdağ'dan göle su takviyesi projesinin gölün kurtulması adına önemli bir adım olduğunu, bölge halkının umutla projenin hayata geçmesini beklediğini dile getirdi.

Gölmarmara Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Rafet Kerse de balıkçılık ve tarımsal sulamada önemli geçim kaynakları olan Marmara Gölü'ne, başka bir kaynaktan acilen su takviyesi yapılmasını beklediklerini ifade etti.