Sulama kanalına düşüp, kayboldu

ADANA'da sulama kanalına den Yusuf Ayık (25), akıntıyla sürüklenerek gözden kayboldu. Ayık'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde meydana geldi. Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalı kıyısına gelen Yusuf Ayık ve arkadaşı bir süre burada oturup, sohbet etti. Daha sonra dengesini kaybettiği öne sürülen Ayık, sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan Ayık, suda sürüklenmeye başladı. Yüzme bilmediği iddia edilen Ayık, bir süre sonra suda kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Savcılık talimatıyla kanala verilen su kesildi. Ekiplerin kıyı boyunca yaptığı aramada Ayık'a ulaşılamadı. Gece karanlığı ve güçlü akıntı nedeniyle su altı arama kurtarma çalışmalarının günün ilk ışıklarıyla başlayacağı bildirildi.

