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Sulakyurt'ta sağanak sonrası yollarda onarım çalışmaları sürüyor

Sulakyurt'ta sağanak sonrası yollarda onarım çalışmaları sürüyor

Güncel Haberler

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde son günlerde yaşanan sağanağın ardından hasar oluşan yollarda onarma çalışmaları sürüyor. Belediye Başkanı İsmail Bildik, çalışmaları inceledi ve bozulan yolların düzeltilmesi için karayolları ekipleriyle iletişime geçildiğini belirtti.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde son günlerde yaşanan sağanağın ardından hasar oluşan yollarda onarma çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı İsmail Bildik, sağanak nedeniyle meydana selin zarar verdiği Sulakyurt-Balışeyh yolunda devam eden çalışmaları inceledi.

Bozulan yolların düzeltilmesi için karayolları ekipleriyle iletişime geçildiğini ve çalışmalara başlanıldığını aktaran Bildik, "Daha öncesinde ilçe merkezinde sel ve su baskınları için dere ıslahını yapmıştık. İlçemiz sınırları içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi

Kaynak: AA / Necati Kandemir - Güncel

İsmail Bildik Kırıkkale Hisarcık Güncel Haberler

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