Sri Lanka'da Sokağa Çıkma Yasağında Askerler Devriye Geziyor
Xinhua - Güncel
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KOLOMBO, 12 Mayıs (Xinhua) -- Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da bir yolda devriye gezen askeri araçlar, 11 Mayıs 2022. Sri Lanka'daki şiddetli protestolar Pazartesi günü Başbakan Mahinda Rajapaksa'nın istifasına yol açtı.
KOLOMBO, 12 Mayıs (Xinhua) -- Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da bir yolda devriye gezen askeri araçlar, 11 Mayıs 2022. Sri Lanka'daki şiddetli protestolar Pazartesi günü Başbakan Mahinda Rajapaksa'nın istifasına yol açtı. Ardından ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. (Fotoğraf: Ajith Perera/Xinhua)
Xinhua / Güncel