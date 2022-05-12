Sri Lanka'da Sokağa Çıkma Yasağında Askerler Devriye Geziyor - Haberler

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Sri Lanka'da Sokağa Çıkma Yasağında Askerler Devriye Geziyor

Xinhua - Güncel
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Sri Lanka'da Sokağa Çıkma Yasağında Askerler Devriye Geziyor

KOLOMBO, 12 Mayıs (Xinhua) -- Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da bir yolda devriye gezen askeri araçlar, 11 Mayıs 2022. Sri Lanka'daki şiddetli protestolar Pazartesi günü Başbakan Mahinda Rajapaksa'nın istifasına yol açtı.

KOLOMBO, 12 Mayıs (Xinhua) -- Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da bir yolda devriye gezen askeri araçlar, 11 Mayıs 2022. Sri Lanka'daki şiddetli protestolar Pazartesi günü Başbakan Mahinda Rajapaksa'nın istifasına yol açtı. Ardından ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. (Fotoğraf: Ajith Perera/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Mahinda Rajapaksa, Sri Lanka, Pazartesi, Mayıs, Güncel, Haberler

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