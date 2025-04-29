Sosyal Medya Fenomenine Ev Hapsi

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin hakkında, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "müstehcenlik suçu"ndan ev hapsi kararı verildi.

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin'in, çocukların yer aldığı bir video paylaşımı sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir hafta önce Gezgin hakkında "hayasızca hareketler" ve "müstehcenlik" suçlarından suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Gezgin'in erkek çocuklarına "Ben kadınım değil mi?" diye sorduğu ve sosyal medya hesaplarından yayınladığı video nedeniyle hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da gözaltına alınan Gezgin, savcılıkta verdiği ifadenin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Gezgin hakkında "müstehcenlik" suçundan ev hapsi kararı verdi.