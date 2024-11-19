Sorgun MYO'da Gençlik Merkezi Tanıtıldı

Sorgun Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) Sorgun Gençlik Merkezi'nin tanıtımı yapıldı.

Gençlik merkezi görevlilerinden Enver Taşkın, çoğu gençler tarafından gençlik merkezinin ne gibi hizmetler verdiğinin bilinmediğini, bu nedenle de birçok gencin merkezin verdiği bu hizmetlerden yararlanamadığını söyledi.

Taşkın, bu amaçla gençlik merkezinin tanıtımına ağırlık verdiklerini ve bu çerçevede Sorgu MYO'yu ziyaret ederek, öğrencilerin hizmetler hakkında bilgilendirildiğini belirtti.

Taşkın, "Gençlik merkezimiz haftanın 7 günü sabah saat 08.00 ile gece 12.00 arasında hizmet veriyor. Merkezimizde ücretsiz wifi imkanı var. Gençlerimize bireysel ya da grup olarak ders çalışma olanağı sunuyoruz. Ayrıca gençlik merkezinde devam eden resim, ingilizce, akıl ve zeka oyunları, değerler eğitimi gibi eğitimler veriliyor. Bir başka hizmetimiz de her sene düzenlenen gençlik kamplarıdır. Bu kamplara katılmak isteyen arkadaşlarımız, merkezimize başvuruda bulunabilir." dedi.