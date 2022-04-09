Son dakika: Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü

SİLVAN, DİYARBAKIR (AA) - Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk'ü, İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürü Hakan Hilmi Yaman ve beraberindeki personel, Kaymakam Öztürk'e ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Öztürk, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Öztürk, "Kurulduğu günden bu yana tüm teşkilat mensuplarımız devleti ve milleti için canını ortaya koymaktan çekinmeden büyük fedakarlıklarla mesai mefhumu gözetmeksizin vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği, ülkemizin bekası için gece gündüz çalışıyor. Emniyet teşkilatımızın tüm mensuplarına başarılar diliyor, görevi başında şehadet mertebesine ulaşan polislerimize rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum." dedi.