Son dakika: Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü

AA - Yusuf Batı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika: Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü

Bir son dakika haberine göre Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk'ü, İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri ziyaret etti.

SİLVAN, DİYARBAKIR (AA) - Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk'ü, İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürü Hakan Hilmi Yaman ve beraberindeki personel, Kaymakam Öztürk'e ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Öztürk, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Öztürk, "Kurulduğu günden bu yana tüm teşkilat mensuplarımız devleti ve milleti için canını ortaya koymaktan çekinmeden büyük fedakarlıklarla mesai mefhumu gözetmeksizin vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği, ülkemizin bekası için gece gündüz çalışıyor. Emniyet teşkilatımızın tüm mensuplarına başarılar diliyor, görevi başında şehadet mertebesine ulaşan polislerimize rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum." dedi.

AA / Yusuf Batı - Güncel

Murat Öztürk, Silvan, Polis, Türk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title