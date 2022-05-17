Son dakika: Tahran'da greve giden otobüs şoförlerine gözaltı - Haberler

İran'ın başkenti Tahran'da maaşlarının artırılması talebiyle greve giden 12 metrobüs şoförü gözaltına alındı.

İran İşçi Sendikası Tahran Şubesi'ne ait Telegram hesabından yapılan açıklamada, gözaltına alınan şoförlerle ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, "Tahran'da 6 numaralı hatta çalışan 12 şoför gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.

Başkentte 1 ve 2 numaralı metrobüs hatlarında çalışan şoförlerin de greve gittiği belirtilen açıklamada, 4 ve 5 numaralı hatlarda çalışan şoförlerin sefere çıkmadıkları, polis baskısıyla otobüslerini çalıştırdıkları kaydedildi.

Tahran'da otobüs şoförleri maaşlarının artırılması talebiyle dün Azadi Otogarı'nda greve başlamış, ardından metrobüs şoförleri de bu greve katılmıştı.