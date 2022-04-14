Son yağışlar Seyfe Gölü Havzası'nı yeterince besleyemedi

Kırşehir'in Mucur ilçesindeki Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde, yağışlara rağmen son yıllardaki kuraklığın etkileri devam ediyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sultan Kıymaz, AA muhabirine, belirli dönemlerde göldeki su seviye kodu değişimlerini değerlendirmek için Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden veri alıp analiz yaptığını söyledi.

Gölde DSİ'nin, maksimum ve minimum su seviye kodlarını ölçen aletleri olduğunu belirten Kıymaz, "Bu aletlerden elde edilen değerlerin uzun yıllar ortalamasına baktığımız zaman 1998 ila 2022 yılı aralığında göldeki ortalama su seviyesi kodu hep minimum seviye ortalamasının altında kalmıştır. Yağışlar yetersiz kaldığı için bir meteorolojik kuraklıktan bahsetmek doğru olur." dedi.

Göl civarında 1960'lı yıllardan itibaren yağışların azaldığını anlatan Kıymaz, şöyle konuştu:

"Son dönemdeki yağışların özellikle de karın Seyfe Gölü'ndeki su seviyesini artırma yönünde olumlu bir etkisi var. Bu sevindirici bir durum ama uzun vadede dikkate aldığımız zaman bu yağışlar ve kar yeterli gelmemektedir. 1960 yılından 2020 yılına kadar bölgedeki yağışlarda bir azalış söz konusu. Su seviyesinin uzun yıllar ortalamasında yüzde 20 düştüğü gözlenmiştir. Bu da çok ciddi bir rakamdır. 2013, 2017 ve 2020 yıllarında ortalama yağış miktarlarında önemli düşüşler olduğu görülmektedir. Aynı yıllarda sıcaklıkta tam tersi bir artış, nemde de bir azalış var."

Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nin göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunduğuna dikkati çeken Kıymaz, şöyle devam etti:

"Biz çok önceden beri Seyfe Gölü'nü cennet olarak bildik. Kuşların burada kendilerini evlerinde gibi hissetmeleri için tüm kurumların, Seyfe etrafında yaşayan halkın çözüm odaklı buraya yaklaşması gerekiyor. Seyfe Gölü Sulak Alan Yönetim Planı, günün şartlarına ve iklim koşullarına göre revize edilmeli. Buranın hem kuşlar hem de üreticiler için koruma-kullanım dengesini iyi kurmamız gerekiyor ancak bu şekilde gelecekte herkesin hayali olan Seyfe'yi görmeyi umut ediyorum."

Doç. Dr. Sultan Kıymaz, gölün de bulunduğu havzadaki su seviyesinin düşmesinde kuraklığın yanı sıra tarımda bilinçsiz ve hatalı su kullanımının da etkili olduğuna işaret etti.

"Yer altı kuyularından ihtiyacın çok üstünde su kullanılıyor"

Kuşların yaşam alanlarının devamı için tedbir alınması gerektiğine dikkati çeken Kıymaz, şunları kaydetti:

"Seyfe Gölü Sulak Alan Yönetim Planı'nda gölü kurtarıcı çok güzel tedbirler bulunmaktadır. Örneğin bunlardan biri kaçak sulama kuyularının kapatılması. Valiliğimiz öncülüğünde bu tedbirleri uygulamaya devam etmek gerekiyor. Havzada kuraklığa dayanıklı tarımsal üretim deseni uygulanması lazım. Daha az su tüketen tarımsal üretime yönelim sağlanmalı. Suyu daha verimli ve tasarruflu kullanacak basınçlı sulama sistemlerine geçmemiz gerekiyor. Çalışmalarımız esnasında göl ve çevresindeki köylerde çok bulundum, gözlemledim. Yer altı kuyularından ihtiyacın çok üstünde su kullanılıyor."

Sultan Kıymaz, gölün 1989 yılında I. Derece Doğal Sit Alanı, 1990 yılında Tabiatı Koruma Alanı ve 1994 yılında Ramsar Sözleşmesi olmak üzere 3 ve üzeri kararla koruma altına alındığını sözlerine ekledi.