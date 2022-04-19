Son Dakika: Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nden kahreden haber! Bir piyade teğmen şehit düştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nden kahreden haber! Bir piyade teğmen şehit düştü

Haberler.com - Servet Uzun - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika: Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucu Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu şehit oldu.

Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesi'nde teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucu Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Pençe Kilit operasyon bölgesinde, 19 Nisan 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Kaan Kanlıkuyu, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olmuştur. Bölgede hava kuvvetleri ve ateş destek vasıtaları desteğinde operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Güncel

Pençe Kaplan, Şehit, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title