Manisa'da uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Manisa'da uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı

AA - Ali Yıldırım - Güncel
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Manisa'da uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı.

Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve nakleden kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Kavaklıdere Mahallesi çevre yolunda durdurulan otobüste durumundan şüphelenilen G.Y. (40) üzerinde yaptığı aramada 237 gram bonzai ele geçirdi.

İşlemin ardından adliyeye sevk edilen G.Y, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Ali Yıldırım - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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