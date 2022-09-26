Son Dakika | Moskova'da askerlik şubesine gelenlerin işlemleri yapılıp birliklerine teslim edildi Güncel Haberler Son dakika haberine göre Askerlik şubesinde bekleyen insanlar Birliğe teslim edilmek üzere araca binen insanlar MOSKOVA - Moskova'da askerlik şubesine gelenlerin işlemleri yapılıp birliklerine teslim edildi. Askerlik şubesinde bekleyen insanlar Birliğe teslim edilmek üzere araca binen insanlar MOSKOVA - Moskova'da askerlik şubesine gelenlerin işlemleri yapılıp birliklerine teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / Evgenii Bugubaev Moskova Güncel Haberler Son Dakika

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