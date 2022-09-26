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Son Dakika | Moskova'da askerlik şubesine gelenlerin işlemleri yapılıp birliklerine teslim edildi

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Son dakika haberine göre Askerlik şubesinde bekleyen insanlar Birliğe teslim edilmek üzere araca binen insanlar MOSKOVA - Moskova'da askerlik şubesine gelenlerin işlemleri yapılıp birliklerine teslim edildi.

Askerlik şubesinde bekleyen insanlar

Birliğe teslim edilmek üzere araca binen insanlar MOSKOVA - Moskova'da askerlik şubesine gelenlerin işlemleri yapılıp birliklerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Evgenii Bugubaev - Güncel

Moskova Güncel Haberler Son Dakika

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